Il vescovo di Latina: «Serve uno scatto morale per superare questa crisi»

Messa del 1° gennaio con attenzione alle prescrizioni Covid e senza le autorità, ma comunque presieduta dal vescovo Mariano Crociata. «Inizia un nuovo anno solare e questo è già un buon segno - ha detto il pastore della diocesi di Latina - anzi un dono, una possibilità nuova, una speranza di ricominciare. Per questo abbiamo motivo di scambiarci gli auguri, e di farlo ora, non come dice una vignetta che circola in queste ore verso febbraio o marzo, per vedere prima come va. Come andrà dipenderà anche da noi, da ciò che siamo e scegliamo fin da ora (...)».

Il vescovo nella sua omelia ha sottolineato l'importanza di uno «scatto morale per superare questa crisi»

