Il Latina perde a Monopoli 3-1: Rosseti sbaglia il rigore del possibile vantaggio

Sconfitta davvero particolare quella che deve incassare il Latina dal Monopoli. La squadra nerazzurra ha giocato una buona partita, avendo anche l’occasione di portarsi in vantaggio, ma dopo il rigore sbagliato da Rosseti, il match è girato tutto a favore dei biancoverdi.

La sfida inizia subito con un colpo di scena. Dopo pochissimi minuti, il Monopoli guadagna un calcio di rigore. Manzari entra in area e viene atterrato da Esposito. È lo stesso giocatore di casa a presentarsi sul dischetto e a realizzare la rete del vantaggio per il Monopoli. Il tiro dagli undici metri è stato battuto due volte perché, nella prima circostanza, l’arbitro lo ha fatto ripetere.

Il Latina non ci sta e riparte subito all’attacco alla ricerca del pareggio. È clamorosa l’occasione che capita sui piedi di Rosseti al 12’. L’attaccante riceve un ottimo assist di Ganz ma viene fermato da una grande respinta di Vettorel. Sulla ribattuta arriva Carissoni che spreca a porta vuota.

Sono continui i ribaltamenti di fronte da parte di entrambe le compagini, ma non mancano diversi errori soprattutto nella zona centrale del campo in fase d’impostazione.

Con il passare dei minuti la gara diventa molto più spigolosa e spezzettata. Ma tempo quasi scaduto arriva la riscossa del Latina. Infatti, in pieno recupero la squadra nerazzurra guadagna un calcio di rigore. Sul dischetto va il numero 10 Simone Andrea Ganz che realizza il meritato pareggio del Latina. Si conclude in questo modo una prima frazione interessante e dai ritmi molto alti tra le due squadre.

Di Donato alla fine allarga le braccia: «Partita decisa dagli episodi». Quanto al secondo rigore ha ribadito: «Il rigorista è Ganz, hanno deciso i giocatori che avrebbe tirato Rosseti. Forse a volte è meglio rispettare le gerarchie»



La ripresa

Riparte il secondo tempo e al 48’ altra grandissima chance per il Latina. Ingenuità di Radicchio che commette fallo ed è di nuovo calcio di rigore per la squadra pontina. Questa volta sul dischetto ci va Rosseti che però spara alto. Nulla di fatto e risultato che rimane in parità.



Le regole non scritte del calcio purtroppo però colpiscono ancora una volta. Minuto 60 e il Monopoli torna nuovamente in vantaggio grazie alla doppietta di Manzari che riporta avanti i biancoverdi.Il primo cambio di Daniele Di Donato arriva subito dopo, con Fabrizi che rileva Rosseti nel tandem d’attacco con Ganz. Al 64’ la seconda mossa, con Sannipoli che entra al posto di Cortinovis.Dopo il nuovo vantaggio del Monopoli la gara vive una fase di gioco piuttosto confusa, con alcuni calci d’angolo che non portano a nulla.Al 76’ arriva anche la terza rete dei padroni di casa. Tripletta di Giacomo Manzari che corona in questo modo la sua grande giornata. L’attaccante è bravo a sfruttare una respinta corta di Tonti e a depositare nel sacco il suo personalissimo tris.Il Latina prova le ultime mosse, inserendo in campo Gallo e Belloni al posto di Furlan e Di Livio. Dopo cinque minuti di recupero, il match termina con il punteggio di 3-1. Una sconfitta che mette fine alla serie positiva del Latina che durava ormai da diverse giornate.

Il tabellino

Monopoli-Latina 3-1

Monopoli: Vettorel, Bizzotto, Rolando (88’ Piarulli), Mulè, Radicchio (65’ Dibenedetto), De Risio, Bussaglia, Fella, Vassallo (69’ Hamlili), Manzari, Viteritti. A disp.: Pisseri, Pinto, Falbo, Fornasier, Piccinni, Simone, Drudi, De Santis, De Vietro. All.: Ferrari

Latina Calcio 1932: Tonti, Amadio, Di Livio (81’ Belloni), Ganz, Rosseti (61’ Fabrizi), Carissoni, Calabrese, Esposito, Riccardi, Cortinovis (64’ Sannipoli), Furlan (80’ Gallo). A disp.: Cardinali, Giannini, Pellegrino, De Santis, Barberini, Bezziccheri, Celli, Nori. All.: Di Donato

Marcatori: 5’ Manzari (M, rig.), 49’ pt. Ganz (L, rig.), 60’ Manzari (M), 76’ Manzari (M)

Arbitro: Roberto Lovison di Padova, 1° Assistente Glauco Zanellati di Seregno, 2° Assistente Manuel Marchese di Pavia, 4° Uomo Guido Verrocchi di Sulmona

Ammoniti: 29’ Mulè (M), 33’ Manzari (M), 44’ Di Livio (L), 49’ pt. Bizzotto (M), 63’ Viteritti (M)

Angoli: 2-7

Recupero: 2’, 5’

Note: Spettatori: 1287 di cui 816 abbonati e 45 ospiti