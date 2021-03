Selezionata tra più di 600 mila concorrenti di tutto il mondo in rappresentanza di oltre 200 Paesi, la 13enne studentessa formiana Lorenza Iannelli. L'allieva della 3F dell'IstitutoPasquale Mattej, è tra i 23 giovanissimi finalisti che, distintisi con il loro elaborato per originalità, valore artistico e interpretazione del tema del concorso Un poster per la pace indetto dal Lions Club International, saranno premiati a metà marzo nella sede dell'Onu a New York. La comunicazione è arrivata alla presidente dei Lions di Formia Isabella Quaranta e al responsabile del settore concorso Francesco Maiolino, i quali hanno subito informato il dirigente scolastico della Mattej, Lorenzo Cuna, che ha espresso «grande soddisfazione per l'esito del concorso che ha premiato il disegno di Lorenza, che, balzata precedentemente al primo posto per l'Italia, è stata ora riconosciuta tra i selezionati che, a giudizio del presidente del Lions Club International, Jung Yul Choi, hanno grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro». Il tema La pace attraverso il servizio - osserva la docente di Arte e Immagine, Gina D'Ettorre - è stato elaborato da Lorenza in modo semplice, intuibile a tutti e nel suo stile talentuoso. Propone una giovane infermiera con lo sguardo amorevole che trapela dalla mascherina, che versa il liquido igienizzante ad una bimba che implorante si affida alle sue cure, mentre la terra, con braccia e guantoni da pugile, cerca di ricacciare con forza il brutto virus ormai padrone del mondo. Come tanti ragazzi della sua età, Lorenza ha indicato nel suo disegno quelli che chiama «gli angeli del nostro tempo, cioè i medici, paramedici e gli operatori ospedalieri, che come angeli custodi infondono coraggio e speranza, si prodigano per proteggere i pazienti dal decorso dalla malattia e che, con la ricerca, sono i veri portatori di pace».



