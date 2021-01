Tintin, all'asta un disegno di Hergè per la cifra record di 3,2 milioni

È record all’asta per Tintin: un disegno originale di Hergé, l’autore belga della serie a fumetti, è stato battuto online per 3,2 milioni di euro (3,9 milioni di dollari). Lo ha annunciato la casa d’aste parigina Artcurial. Il disegno è la copertina del quinto volume della saga di Tintin, Il loto blu, del 1936, e raffigura un enorme drago rosso su sfondo nero e un Tintin immobile per la paura. L’opera ha agevolmente battuto il precedente record d’asta, di 2,65 milioni di euro, raggiunto nel 2014 da un disegno a doppia pagina di Hergé.

