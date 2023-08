Ritrovato l'ultimo disegno di Winnie the Pooh: era dentro un cassetto dimenticato. Il suo valore è di circa 35mila euro

Ritrovato l'ultimo disegno di Winnie The Pooh realizzato dall'illustratore E.H Shepard. L'opera era in fondo a un cassetto, avvolto in uno strofinaccio: lo schizzo, raffigurante l'orsetto e Pimpi, è stato scoperto nella cantina di Christopher Foyle, l'ex gestore della libreria «Foyles», morto l'anno scorso. Il disegno è datato 1958 e porta la firma proprio di E.H. Shepard che illustrò il libro originale di Winnie the Pooh del 1926. Trattandosi di un vero e proprio reperto del mondo dell'editoria (e non solo), il suo valore si aggira intorno ai 35mila euro. Per i fan della Disney - che possono permetteserlo - sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire questa occasione.

Biancaneve, la protagonista Rachel Zegler ha «odiato il cartone animato». E il figlio del regista Disney si scaglia contro il live action: «Nessun rispetto»

Il ritrovamento

Il disegno di Shepard è stato trovato dalla vedova di Christopher, Cathy Foyle, e dal libraio Matthew Butler. Chris Albury, della casa d'aste Dominic Winter, sostiene che Shepard, all'epoca 79enne, potrebbe aver realizzato il disegno per uno degli eventi dell'attività.

Ricordiamo che il disegno è stato recentemente scoperto nella biblioteca e negli effetti personali del defunto Christopher Foyle di Beeleigh Abbey, vicino a Maldon nell'Essex. Invece di essere esposto su una parete, era in una vecchia cornice, con nastro adesivo sul vetro, e avvolto in un vecchio strofinaccio in fondo a un cassetto.

Il valore di mercato

Secondo i critici, il disegno vale circa 35mila euro (circa 30mila sterline, ndr.). Chris Albury: «La mia teoria è che questo disegno sia stato realizzato da Shepard in occasione di uno dei famosi pranzi letterari Foyles di Christina, che si sono tenuti per decenni». L'uomo ha sottolineato che il disegno acquisterà valore perché ritare il momento in cui Winnie e Pimpi «tornano» a essere giocattoli normali e «si rivelerà un lotto molto apprezzato dai collezionisti che continuano ad avere a cuore il Mondo di Pooh». Da sottolineare che il disegno è considerato l'ultimo schizzo di Shepard.