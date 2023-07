Sabato 1 Luglio 2023, 10:08

Rischia di diventare un caso il concerto di Bob Sinclair previsto per martedì sera al Lido di Latina sulla terrazza dellìHotel Fogliano, l'albergo affacciato sulla duna a Capoportiere. Sinclair è nome notissimo. Dj di fama mondiale, per anni nella classifica dei top 100 dj del pianeta, autore di hit come "Gin tonic" e "Love generation", perfino una presenza nel mitico cinepanettone Vacanze di Natale. I biglietti stanno andando a ruba. Trentacinque euro per la spiaggia, molto di più per la cena spettacolo: Sinclair infatti si esibirà sulla terrazza dell'albergo, affacciata sull'arenile con i vip a due passi.

Ieri però, durante la sua conferenza stampa (vedi l'articolo qui sotto) il presidente dell'Ente Parco del Circeo ha detto di aver dato parere negativo all'evento. «L'autorizzazione - ha spiegato - la deve fornire il Comune di Latina dopo aver sentito il Parco Nazionale del Circeo ma, ad ora, non ci è giunta nessuna richiesta formale. In Prefettura, nel corso di una riunione, ho già espresso il parere negativo del Parco».

Il problema si era già posto lo scorso anno. L'hotel infatti e ubicato all'interno dell'area protetta, seppure al confine. E quindi è sottoposto alle regole e ai vincoli fissati dalla normative che tutelano i parchi nazionali. Nello specifico musica solo di giorno e con emissioni sonore entro limiti ben precisi così da non disturbate l'avifauna e tutto l'ecosistema. Ricordiamo infatti che alle spalle dell'Hotel c'è il lago di Fogliano dove gli uccelli nidificano e si riproducono. In realtà la proprietà dell'albergo presentando la richiesta al Suap ha allegato anche una corposa documentazione sulle misure di sicurezza adottare e anche relativa all'impatto ambientale dell'evento. E' vero che Bob Sinclair sparerà la musica a tutto volume, ma essendo il palco affacciato sulla spiaggia con la struttura alberghira alle spalle di tre piani con un fronte di oltre cento metri, viene attestato che l'inquinamento sonoro non avrà impatti sul lago e sull'area protetta. Evidentemente però il Parco nazionale ha ritenuto altrimenti.

C'era stato un precedente lo scorso anno. Anche in quel caso il Parco aveva detto no e al termine dell'evento la struttura era stata sanzionata con una multa salata di alcune migliaia di euro. Cosa accadrà stavolta? Il Comune darà via libera? Il Parco pretenderà il rispetto della normativa?

Non è chiaro. Al momento la prevendita sta andando a gonfie vele. I tavoli per la cena spettacolo sono andati sold out in meno di 24 ore, parliamo di alcune centinaia di posti a sedere. In spiaggia ci sono ancora biglietti. Si valuta che potrebbero arrivare almeno in duemila.