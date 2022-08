Cantano «Pioli is on fire»: Bob Sinclair disorientato in consolle

Durante il suo live a Padova Bob Sinclair inserisce in scaletta Freed from Desire di Gala, brano del 1996, ma il pubblico presente, anziché intonare il classico ritornello esplode cantando «Pioli is on fire», il coro intonato dai tifosi del Milan dedicato all’allenatore Stefano Pioli, che ha portato i rossoneri alla vittoria del 19esimo scudetto.

Il dj francese, colpito dalla reazione del pubblico, mostra un’espressione smarrita, probabilmente non capendo a cosa si riferissero i fan.

(Video TikTok @marco.agostini)

Abbonamenti squadre Serie A: guidano Milan e Inter, poi Roma e Lazio. Deludono Juve e Napoli. Tutti i dati