Il bollettino della Asl di Latina del 27 gennaio: 1.308 nuovi contagi e una vittima

Sono ancora 1.308 i nuovi contagi da covid in tutta la provincia di Latina riportati oggi sul bollettino della Asl. Nel dettaglio, 411 casi sono stati accertati a latina, 244 nel comune di Aprilia, poi ancora quattro a Bassiano, uno a Castelforte, 61 a Cisterna, 12 a Cori, 50 a Fondi, 70 a Formia, 30 a Gaeta, nove a Itri, due a Lenola, tre a Maenza, 41 a Minturno, nove a Monte San Biagio, 11 Norma, 33 a Pontinia, sette a Ponza, 32 a Priverno, uno a Prossedi, otto a Roccagorga, quattro a Rocca Massima, uno a Roccasecca dei Volsci, 37 a Sabaudia, 15 a San Felice, 15 anche a santi Cosma e Damiano, 37 a Sermoneta, 63 a Sezze, 11 a Sonnino, tre a Sperlonga, uno a Spigno Saturnia, 82 a Terracina. C'è inoltre un'altra vittima, un paziente non vaccinato di 76 anni che era residente a Prossedi. Sono invece sette i ricoveri, 395 le guarigioni e infine 5.045 le dosi di vaccino somministrate, di cui 338 in età pediatrica.