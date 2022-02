Manufatti abusivi nello stabilimento balneare, scatta il sequestro

Personale della Guardia costiera di Gaeta ha sequestrato immobili abusivi annessi a uno stabilimento balneare in località Piana Sant'Agostino. E' stato eseguito il provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino, sulla scorta degli elementi raccolti dagli addetti alla polizia marittima della capitaneria.

In particolare è stato accertato che lo stabilimento aveva ampliato gli spazi concessi, realizzando manifatti abusivi e ricadenti nella fascia entro i 300 metri dalla battigia, soggeti a una serie di norme. La zona, fra l'altro, è sottoposta a tutela paesaggistica e ambientale.

I controlli si inseriscono in quelli che la Guardia Costiera sta portando avanti rispetto a fenomeni che possono arrecare danni all'ambiente marino, comprese le verifiche in prossimità di impianti di depurazione e corsi d'acqua che sfociano in mare.