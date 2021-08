Venerdì 6 Agosto 2021, 08:19

I carabinieri di Formia, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle violazioni in materia delle normative anti covid 19, hanno disposto la chiusura di uno stabilimento balneare per cinque giorni, elevando sanzioni amministrative per 2732 euro.

In particolare la sera precedente non era stato rispettato il previsto distanziamento sociale ed era stato svolto uno spettacolo musicale senza le necessarie autorizzazioni.