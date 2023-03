Colpo all'Unicredit in viale Nervi: auto-ariete e assalto al bancomat

Questa notte dei malviventi hanno preso d'assalto la sede dell'Unicredit situata su viale Pier Luigi Nervi, a Latina. I ladri hanno fatto irruzione dal lato posteriore della banca, utilizzando un'automobile come ariete per sfondare la vetrina. A quel punto i ladri, nonostante siano riusciti a irrompere nella filia,e non sono riusciti a svuotare la cassaforte del bancomat e sono fuggiti nella notte a mani vuote forse per l'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile. Questa mattina sono in corso i rilievi sul luogo del furto. A quanto risulta sono state repertate anche tracce ematiche.