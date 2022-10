Lunedì 24 Ottobre 2022, 10:28

Tornano in azione i ladri specializzati nei furti in villa. Sabato sera un colpo da professionisti è stato messo a segno in via Milano, dove una banda è riuscita a entrare nella porzione di una bifamiliare, nonostante la presenza di due cani, riuscendo in pochi minuti a individuare la cassaforte, aprirla con un frullino e portare via tutti i preziosi custoditi all'interno.

L'amara scoperta dei proprietari alle 22.50 quando sono rientrati a casa dopo una serata passata con gli amici. Secondo la ricostruzione i ladri sono entrati nel giardino della villa tra le 19.30 e le 22.30, hanno forzato la porta finestra al piano terra rompendo prima la persiana esterna e poi il vetro.

Una volta all'interno si sono trovati davanti un pastore svizzero e un cocker spaniel che abbaiavano. Senza fare del male agli animali sono saliti al primo piano, dove ci sono le camere da letto, individuando la cassaforte in un punto molto nascosto, dietro una scarpiera dotata di un doppio fondo realizzato su misura con un pannello scorrevole per coprire la cassaforte. Probabilmente, vista la posizione, i ladri avevano raccolto delle informazioni precise per poter arrivare così facilmente alla cassaforte.

In pochi minuti l'hanno aperta con un frullino e hanno portato via diversi oggetti in oro, collane, orecchini, portachiavi, bracciali e gioielli di vario tipo, il cui valore è in corso di quantificazione. Prima di fuggire hanno aperto una bottiglia di liquido disgorgante versandola sul parquet in legno per cancellare eventuali impronte.

Un lavoro da professionisti, sia per la rapidità di esecuzione, sia per la difficoltà ad aprire una cassaforte con un rumoroso frullino senza farsi sentire da nessuno. C'è da considerare inoltre che via Milano è una strada particolarmente trafficata, specialmente nei pressi della farmacia, dove si trova la villa presa di mira dai ladri. I proprietari hanno presentato denuncia e ora si spera di ottenere degli elementi utili alle indagini dalle telecamere di sicurezza presenti in zona che potrebbero aver ripreso i ladri prima o dopo il colpo. La sera precedente, venerdì, qualcuno aveva suonato intorno alle 23.30 al campanello della villa per poi allontanarsi senza farsi vedere, forse si trattava di una verifica della presenza dei proprietari. Sul furto indagano gli uomini della Questura di Latina, intervenuti sabato sera per i rilievi.