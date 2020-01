Furti in Francia e falsi documenti, scoperta ladra seriale residente ad Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si spacciava per una profuga serba, minore di età ed incensurata , esibendo documentazione falsa al fine di guadagnare vantaggi processuali ed amministrativi da tali particolari condizioni soggettive. Peccato che tra i suoi documenti ce ne fosse uno che riportava a Cisterna. Da lì la polizia di St. Etienne, in Francia, ha chiamato i colleghi del Commissariato di Cisterna e fermato la donna che deve rispondere di una serie di furti commessi nella città transalpina.Gli agenti pontini riuscivano a risalire alla reale identità della donna, più volte destinataria di provvedimenti di polizia, ricevendo a suffragio degli accertamenti , le foto acquisite dalla Polizia francese .La persona fermata in Francia in effetti altro non era che una nota pluripregiudicata di origini macedoni, ormai cittadina italiana, ampiamente maggiorenne, nota agli investigatori come specialista di furti in appartamento e nell’uso di atti falsi e da tempo stabilitasi ad Aprilia con la famiglia. La donna condannata a due anni per furto ed anche per uso di atto falso verrà a breve espulsa dalla Francia e consegnata alle autorità italiane.