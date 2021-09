Frosinone-mare, gravissimo incidente tra automezzi: tre morti e due feriti gravi

Domenica 19 Settembre 2021, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 13:26

Gravissimo incidente in mattinata sulla Frosinone-mare, nello scontro tra due automezzi sono morte tre persone, non due come sembrava in un primo momento, la terza vittima infatti è stata sbalzata lontano dall'abitacolo e trovata solo in un secondo tempo dai soccorritori. Secondo le prime informazioni ci sono anche due persone ferite in maniera grave. L'incidente è avvenuto all'altezza del Frasso, sul posto oltre alle ambulanze del 118 è intervenuta la polizia per la gestione del traffico e in seguito per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del terribile scontro.