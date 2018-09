Formia, omicidio Langella: chiesti dodici anni di reclusione per Tamburrino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio Langella; chiesti 12 anni di carcere per Andrea Tamburrino 42enne di Scauri. La richiesta di condanna, per omicidio preterintenzionale, è stata formulata dal pm Chiara D’Orefice al termine della requisitoria che c’è stata dinanzi al Gup del Tribunale di Cassino, dove si sta celebrando il processo con rito abbreviato. Dodici anni senza le attenuanti generiche al netto della riduzione di pena.Dunque il Pm è partito da 18 anni per chiederne 12. Alla richiesta si è associato anche l’avvocato Vincenzo Macari che rappresenta la sorella di Giuseppe Langella di Formia. La sentenza è attesa per il prossimo 27 settembre, quando discuterà l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo per la difesa di Tamburrino, poi la camera di consiglio. I fatti risalgono al dicembre 2016. L’autotrasportatore di 52 anni viveva all’interno di una villetta via Giovenale, a Formia, con Andrea Tamburrino, litigò con quest’ultimo e ci fu la caduta mortale.