Formia, festa patronale di San Giovanni: stasera gli Stadio

di Sandro Gionti

Oggi e domani si terranno a Formia gli eventi musicali e pirotecnici dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista rinviati il 24 giugno scorso per la concomitanza delle elezioni amministrative. Questa sera alle 22, a Largo Paone, l’atteso concerto degli Stadio, forse l’unica band italiana che riesca a coniugare il pop rock con la grande musica d’autore. Il concerto della storica formazione bolognese, in piedi da ben 41 anni, sarà il momento clou dei festeggiamenti civili che completeranno la ricorrenza del compatrono, di cui domani sarà peraltro commemorato il suo martirio. Gaetano Curreri (voce e tastiera), Giovanni Pezzoli (batteria), Roberto Drovandi (basso) e Andrea Fornili (chitarra) tornano a Formia, per la terza volta, dopo 21 anni, la terza dopo il concerto di due anni fa in piazza Mattej in occasione dell’altra festa patronale di Sant’Erasmo. Domani, invece, alle 19, la processione con la statua del santo per le vie principali della città e alle 22 un altro concerto, sempre a Largo Paone, un tributo a Massimo Ranieri (“Tutte donne… insieme a me”) attraverso la voce di Diego Sanchez, accompagnato da un’orchestra tutta femminile e da un corpo di ballo. E a mezzanotte la conclusione con i fuochi d’artificio sul mare.

Marted├Č 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42



