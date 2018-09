Finanziere di Gaeta si toglie la vita a Bologna per motivi sentimentali

Lavorava da anni a Bologna, era in servizio come finanziere al Nucleo operativo dell'aeroporto Marconi. L'altra sera, A.R., 38 anni di Gaeta, si è tolto la vita nella sua casa di Calderara di Reno. Secondo una prima ricostruzione la decisione di suicidarsi è legata a motivi sentimentali. Il fatto è successo domenica, A.R. si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza.



I primi ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Calderara di Reno chiamati dal 118. Il comando provinciale della Fiamme gialle di Bologna ha immediatamente contattato i colleghi del Sud pontino che hanno informato i genitori del finanziere che vivono a Gaeta e che questa mattina hanno raggiunto il capoluogo emiliano. Sgomento e commozione nella città del Golfo per la tragica scomparsa dell'uomo. Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA