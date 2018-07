Fascismo, lo scrittore Kureishi: «Preoccupato per la situazione italiana»

«Sono preoccupato per la situazione italiana» sono le parole pronunciate dallo sceneggiatore, scrittore e saggista britannico Hanif Kureishi ospite al Festival "Come il vento nel mare" a Latina.



Cosa può fare la cultura contro l'ondata di razzismo, sovranismo e fascismo che sta travolgendo l'Europa e non solo? «Prima di tutto esercitare il ruolo di critica, non far finta di nulla, denunciare. Cosa che hanno fatto con le loro opere e in epoche diverse Picasso, Strawinski, Hitchcock... E' la prima volta che vengo in Italia dopo le ultime elezioni e sono preoccupato che questo bellissimo Paese, popolato da bellissima gente, abbia fatto, scelte politiche che stanno ingrossando quest'onda»



Sabato 28 Luglio 2018



