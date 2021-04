Roberto Pennacchio confermato nel comitato centrale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Roberto Pennacchio, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Latina, è stato confermato nel Comitato Centrale FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) al termine delle votazioni avvenute il 23, 24 e 25 aprile.

Andrea Mandelli è stato confermato alla guida della Federazione, così come Luigi d’Ambrosio Lettieri alla carica di Vicepresidente, Maurizio Pace in quella di Segretario e Mario Giaccone in qualità di Tesoriere.

Il Comitato Centrale è ora così composto: Andrea Carmagnini, Vitaliano Corapi, Florindo Cracco, Luciano Diomedi, Maximin Liebl, Paolo Manfredi, Maurizio Manna, Roberto Pennacchio, Gianfranco Picciau, Francesco Rastrelli, Giovanni Zorgno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da Andrea Giacomelli, Giuseppe Guaglianone, Sigismondo Rizzo.

Congratulazioni vengono espresse dall'Ordine dei Farmacisti di Latina: «Complimenti e fervidi auguri per un buon lavoro a tutto il Comitato Centrale, con l’auspicio di raggiungere successi e obiettivi importanti».

