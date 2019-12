Ex Seranflex a Latina: tutti a giudizio, assolto solo Mansutti

Il gip di Latina Pierpaolo Bortone ha rinviato a giudizio tutti gli imputati finiti sotto inchiesta per la trasformazione dell'Ex Seranflex in un centro commerciale lungo la Pontina. Assolto invece l'avvocato Maurizio Mansutti che - difeso dall'avvocato Renato Archidiacono - aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Per lui anche il Pm Giuseppe Miliano aveva chiesto il proscioglimento. La struttura resta sotto sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA