TERNI - Sarà il turchese degli occhi di Agnes Obel a far brillare l’estate ternana. A lei, alla raffinatissima cantautrice danese trapiantata a Berlino, è affidata l’apertura della terza stagione di “Baravai Anfiteatro Romano”, che fa arrivare i big all’interno dell’arena, mentre sul palco esterno si celebra la musica underground. E, sorpresa, ad introdurre il concerto saranno i "Timber timbre". «Diciamo che è il bello di questo festival: quando possiamo sorprendere lo facciamo volentieri. Mi sembra un piccolo miracolo annunciare contemporaneamente la presenza del gruppo musicale canadese e della grande pianista danese. Due concerti in uno. Mai visto». Andrea Leonardi, direttore artistico del festival, spiega quanto sia complicato, e al tempo stesso appassionante, dare continuità alle proposte degli anni passati: «Abbiamo iniziato a lavorare a questo cartellone in inverno. A volte, come è capitato per lo spettacolo di Kevin Morby, in calendario il 4 luglio e saltato perché l’artista americano ha cancellato le date europee, ci troviamo a rimescolare le carte. Ma, fortunatamente, riusciamo sempre a trovare gli assi da calare». La rassegna di musica e intrattenimento progettata dalla cooperativa “Le Macchine Celibi” in collaborazione con “Degustazioni Musicali” e “Letz”, per far rivivere un luogo tanto caro ai ternani offrendo loro occasioni ghiotte per stare insieme, sta riuscendo nel suo intento. Il pubblico partecipa. Ed è un pubblico eterogeneo. D’altro canto Baravai festival si è contraddistinto, da subito, per il taglio contemporaneo e innovativo, rivolgendo un’attenzione particolare ai nuovi linguaggi artistici.

Diciamo che soprattutto questa terza edizione sta catturando spettatori da fuori regione e sta coinvolgendo tanti giovani. Anche la “squadra” che sta dietro le quinte è fatta prevalentemente di giovani. Forse Leonardi, il direttore artistico, è quello meno giovane di tutti: «Siamo tanti – ammette Leonardi – a lavorare allo stesso progetto. E sì, ci sono tanti giovani professionisti».

A Terni, d’estate, ci si da appuntamento al “Baravai”, dove la musica è protagonista almeno quanto la stand-up comedy. La Prima a salire sul “main stage”, il 28 luglio, sarà Agnes Obel: una fresca e piacevolissima sorpresa che si affaccia nell'ampio e variegato mondo del cantautorato al femminile. Stesso palco, diversa proposta. Il 30 luglio sarà la volta di Drusilla Foer. La data è già sold out. “Eleganzissima”, il suo recital, è un viaggio dal vivo fra gli aneddoti tratti dalla sua straordinaria vita vissuta fra l’Italia e Cub.

Tra i big in arrivo: Cosmo, Michela Giraud, Chiello, Edoardo Ferrario, Fabio Celenza, Thru Collected, Colla Zio, Whitemary, Eterobasiche. «Ma qualche altro artista potrebbe ancora essere captato». Per adesso, se Cosmo, il 27 agosto, con “La terza estate dell’amore” chiude la rassegna a tempo di musica, Edoardo Ferrario con “Il dittatore sanitario” chiude quella della stand- up comedy, per “Baravai extra” il 6 settembre.

Intanto, nella confort zone l’estate è iniziata tra cocktail e musica dal vivo. Questa sera è attesa la band romana Ardecore e per tutta la stagione quel piccolo palco esterno all’anfiteatro, aperto alla città, proporrà spettacoli di artisti locali, nazionali ed internazionali, mettendo in connessione le varie culture e i vari generi.