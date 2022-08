Terni, per dieci giorni capitale dello spettacolo

TERNI - C'è un vecchio adagio che recita "a Terni non succede mai nulla". Poi all'improvviso, trascorso Ferragosto, arrivano dieci giorni consecutivi di concerti e spettacoli che riempiranno le residue serate estive, integrando le rassegne sparse per le frazioni e i comuni adiacenti.

Si comincia giovedì 25 agosto all'Anfiteatro Romano alle ore 21 con Ditonellapiaga, artista che si è affermata al recente festival di Sanremo in coppia con Rettore. Venerdì 26 sempre all'Anfiteatro Romano, ore 21, sarà la volta di Chiello. La stessa location ospiterà sabato 27 agosto Cosmo. Per domenica è previsto un doppio appuntamento: all'Anfiteatro Romano Pop X a Carsulae Angelo Branduardi. Se prosegue il primo settembre con Nerì Marcorè a piazza San Francesco a San Gemini, il 2 con Andrea Perroni all'Anfiteatro Romano, sempre alle ore 21. Il 3 settembre sarà la volta del gruppo The Zen Circus (Anfiteatro Romano ore 21), domenica 4 si chiude questa sorta di piaceole tour de force con la performance di Arisa che ricorda Sergio Endrigo.