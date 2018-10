Esplode una condotta: tragedia sfiorata e via della Rinchiusa di nuovo sott'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo boato nel cuore della notte e poi una vera e propria inondazione, l'ennesima: è di nuovo caos in via della Rinchiusa a Fondi per l'esplosione di una condotta della rete idraulica del Consorzio. Il precedente, nella medesima strada, risale allo stesso periodo dello scorso anno. Un altro episodio identico ha invece interessato la scorsa estate anche via Sant'Oliva È subito partita la corsa a convogliare le acque prima che allagassero abitazioni e cortili come accaduto ormai diverse volte. Tra i primi ad accorrere gli uomini della Protezione Civile Città di Fondi che si sono prodigati per aiutare i residenti. Via della Rinchiusa, e l'immagine scattata questa notte è piuttosto rappresentativa, appare letteralmente sconquassata, come se fosse esplosa una bomba. Esasperati i residenti che da troppo tempo si ritrovano a combattere contro lo stesso problema.Tanti disagi e una tragedia sfiorata: un'auto era infatti rimasta bloccata a causa del ringonfiamento dell'asfalto pochi secondi prima che esplodesse la condotta.