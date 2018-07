Panico in via Sant'Oliva a Fondi per l'esplosione di una conduttura: strade e case allagate

di Barbara Savodini

Una notte da dimenticare per i residenti di via Sant'Oliva, nella frazione di San Magno a Fondi, dove attorno alla mezzanotte è esplosa una conduttura idrica. Pochi istanti e fiumi di acqua hanno cominciato a inondare strade, cortili e in particolare un'abitazione che si trovava nelle immediate vicinanze.



Tempestivo, tra gli altri, l'intervento degli uomini della protezione civile “Città di Fondi” che hanno spazzato per ore fango dalla carreggiata, garantendo così la sicurezza degli automobilisti, e dal piano terra di un'abitazione privata.



Presenti anche gli operai del Consorzio di Bonifica che con escavatori e mezzi meccanici si stanno occupando di ripristinare la conduttura esplosa. Danni ingenti per la malcapitata famiglia che aveva di recente ultimato i lavori di ristrutturazione di alcuni locali e che ha già subito in passato un episodio analogo.

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:28



