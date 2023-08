Designazione di prestigio per la giovanissima itrana Eleonora Saccoccio, scelta come assistente dell'arbitro internazionale, la salernitana Maria Marotta, che dirigerà l'amichevole di serie A femminile tra Roma e Napoli in programma domani alle 18 al CPO dell'Acquacetosa "Giulio Onesti" di Roma. Una chiamata di prestigio per lei e che riempie d'orgoglio l'Associazione Italiana Arbitri sezione di Formia presieduta da Vincenzo Marino: quest'anno era stata già convocata per far parte della terna nell'altra amichevole tra Fiorentina e Sassuolo.