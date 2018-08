"E po che fa'", a Sperlonga serata di musica e poesie dedicata a Pino Daniele

Una serata dedicata a Pino Daniele, sul tema “E pò che fa', Storie e poesie di un mascalzone latino”. Un "reading" a più voci in programma sabato 25 agosto alle 22 a Sperlonga, presso il Little bar, nel centro storico. nell'ambito della manifestazione “Stardust, musica & libri sotto le stelle”.



L’evento, nato dalla passione che Rocco Giovannangelo - patron della location - ha per Daniele, vede la partecipazione di un gruppo di persone che parleranno dell’artista, ne leggeranno e declameranno delle poesie contenute nel suo primo libro. Come colonna sonora si ascolteranno alcuni tra i più significativi brani della straordinaria carriera del musicista napoletano.

Con Giovannangelo, ci saranno Fernando Fragione a Antonio Di Trento, appassionati e devoti dell’opera Danieliana.



«Quella di sabato - dicono - non vuole essere una celebrazione post morte, ma una celebrazione alla vita. Un vero e proprio ritrovo di fan che in una location suggestiva raccontano le proprie, private, sensazioni legate al loro mito, anche attraverso la grande opportunità di averlo potuto veder girare tra i vicoli di Sperlonga diversi anni fa»

Venerdì 24 Agosto 2018



