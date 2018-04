Droga e armi in casa, due uomini di Aprilia tratti in arresto

di Raffaella Patricelli

Due uomini di Aprilia sono stati arrestati dai Carabinieri: nascondevano droga e armi in casa. Un’importante operazione antidroga è stata messa in atto dai militari del Norm del Reparto Territoriale di Aprilia: gli arrestati sono un uomo di 36 anni, attualmente sottoposto alla misura delle sorveglianza speciale e con obbligo di soggiorno, ed un 29enne, entrambi residenti in città. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di 25 di cocaina, 10 di hashish, 6 cartucce calibro 357 magnum, una cartuccia calibro 38 special e 230 euro in banconote di piccolo taglio. Sotto sequestro è finita anche una radio ricetrasmittente, con la quale si potevano intercettare anche le comunicazioni della locale centrale operativa.



I due apriliani, ora, dovranno rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, detenzione abusiva di armi, violazione delle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.





Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:07



