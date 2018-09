Droga: carabinieri arrestano due giovani spacciatori a Terracina

Due giovani, di 18 e 19 anni, sono stati arrestati a Terracina dai carabinieri con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di controlli mirati sul mercato della droga, i militari della compagnia hanno eseguito perquisizioni personale e del veicolo dei ragazzi.



I due sono stati trovati in possesso, complessivamente, di circa 7 grammi di cocaina, suddivisi in due involucri, un bilancino di precisione nonché vario materiale per il confezionamento.



Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo





Luned├Č 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28



