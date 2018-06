Sgombero Di Silvio, urla e proteste in Comune in diretta Facebook

di Marco Cusumano

Dopo lo sgombero dalla casa popolare occupata abusivamente in via Londra, la Mafalda Di Silvio si è presentata, ieri mattina, negli uffici dei sevizi sociali del Comune di Latina per incontrare l'operatrice che si occupa del suo caso.Un incontro che sarebbe rimasto riservato, se la donna non avesse deciso, incredibilmente, di diffonderlo in diretta Facebook visibile a chiunque.Con un telefono nascosto, probabilmente affidato alla figlia, è stata ripresa tutta la conversazione con l'operatrice del Comune, circa dieci minuti. L'incontro si è concluso tra urla e insulti, come avvenuto il giorno precedente dopo lo sgombero dalla casa Ater in via Londra.La donna è già sotto processo per l'occupazione abusiva dell'alloggio.