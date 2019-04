Armando Di Silvio: «Io ho fame e mi voglio pià Latina in mano». I tatuaggi per entrare nel clan

SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE CARTACEA E SUL MESSAGGERO DIGITAL

«Io ho fame e mi voglio pià Latina in mano». A parlare è, il capo indiscusso del clan.Siamo nel 2015, dopo l'operazione Don't Touch che portò in carcere molti nomi importanti della criminalità organizzata. Armando Di Silvio, detto Lallà, incontra Agostino Riccardo e gli propone di entrare nel clan. E' lo stesso Riccardo, oggi collaboratore di giustizia, a raccontarlo ai magistrati durante uno dei numerosi interrogatori, esattamente il 10 luglio 2018.L'ingresso nel clan è stato accompagnato da un gesto fortemente simbolico. «Armando - racconta Agostino Riccardo - ha dei tatuaggi sul volto: tre puntini che sono collocati uno tra i due occhi, uno sull'orecchio e uno sulla bocca. Il significato è: "non vedo, non sento, non parlo". Per consacrare la nostra appartenenza al sodalizio io, Gianluca, Samuele e Pupetto abbiamo deciso di farci dei tatuaggi negli stessi posti. Era un segno di riconoscimento tra noi più stretti».