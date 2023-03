Sabato 11 Marzo 2023, 12:33

Hanno tutti confermato, uno dopo l'altro, le estorsioni e le minacce subìte a lungo da esponenti del clan. Parola alle vittime nell'udienza di ieri mattina del processo a carico di alcuni esponenti del gruppo Travali accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso estorsioni aggravate anch'esse dal metodo mafioso nell'ambito dell'inchiesta denominata Reset'.

L'operazione aveva portato all'arresto di 19 persone tra le quali Angelo e Salvatore Travali, Costantino Cha Cha Di Silvio, Alessandro Zof e Luigi Ciarelli.

Ieri in aula il pubblico ministero Luigia Spinelli ha interrogato a lungo alcuni dei commercianti, ristoratori e professionisti che nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020 si erano piegati ai diktat del clan pagando il pizzo o anche interessi stratosferici in cambio di un prestito o vendendo con sconti eccezionali se non addirittura regalando gioielli e capi di abbigliamento.

Episodi che la Direzione distrettuale antimafia è riuscita a ricostruire attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia perché nessuno, per timore di ritorsioni, aveva maia denunciato.

Ma davanti al Tribunale sono arrivate tutte le conferme seppure qualcuna con una certa titubanza. Il titolare di un centro scommesse che si trovava presso il centro commerciale L'Orologio ha raccontato di come le estorsioni delle quali era vittima lo avevano portato a «stare sotto di 20mila euro» tanto che alla fine ha deciso di chiudere l'attività.

Più cauti i titolari di una nota gioielleria del centro cittadino e di un bar: il primo ha confermato di avere venduto un orologio con un grosso sconto ad un componente del gruppo, sconto che era quello che praticava di solito ai suoi clienti più affezionati. Poi è stata la volta del getore di un ristorante del capoluogo pontino e del padre: quest'ultimo in particolare ha raccontato di avere chiesto del denaro in prestito a Francesco Viola, che ha scelto il rito abbreviato ed è stato già condannato a 16 anni. «Per due prestiti da 4mila euro ciascuno ha spiegato l'imprenditore alla fine ho pagato circa 45mila euro. Dovevo restituire con il 50% degli interessi mensili. I soldi li portavo in via Londra a casa di Viola e se saltavo qualche rata a volte mi minacciava».

L'ultimo a testimoniare un avvocato del foro di Latina vittima delle richieste di denaro di Costantino Cha Cha Di Silvio. Il professionista ha confermato di avergli consegnato 20mila euro in quattro tranches a titolo di prestito dopo insistenze e minacce, soldi che non gli sono mai stati restituiti. Il legale ha anche spiegato di non avere mai denunciato «perché Cha Cha mi incuteva paura». Il processo è stato aggiornato al 14 aprile e 15 maggio prossimi. Nel processo il Comune di Latina si è costituito parte civile.