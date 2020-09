Dirty Glass, il Riesame annulla l'ordinanza cautelare e rimette in libertà l'imprenditore Franco Cifra

L'imprenditore di Latina Franco Cifra, colpito da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione 'Dirty Glass' insieme ad altre dieci persone, è tornato in libertà. Il Tribunale del Riesame di Roma ha infatti accolto la richiesta presentata dai suoi legali, gli avvocati Maria Antomnietta Cestra e Oreste Palmieri, annullando l'ordinanza di custodia che lo aveva posto agli arresti domiciliari. Cifra, che è accusato di avere preso da Renato Pugliese e Agostino Riccardo un assegno di 2650 euro, denaro proveniente da un’estorsione compiuta per conto di Luciano Iannotta, e di avere emesso una falsa fattura trattenendo una parte del denaro per sé, è quindi tornato in libertà. © RIPRODUZIONE RISERVATA