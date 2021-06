Diocesi di Latina, don Mario Sbarigia va in pensione: don Enrico Scaccia nuovo Vicario Generale

Nel corso dell'assemblea del clero tenuta oggi a Latina, il vescovo Mariano Crociata ha comunicato le nomine a vari uffici con i relativi trasferimenti, i quali avranno decorrenza dal prossimo settembre. Il nuovo vicario generale è don Enrico Scaccia, che resta parroco di S. Rita a Latina. Scaccia assume anche l’ufficio di Moderatore della Curia vescovile.

Il saluto

Il vescovo Mariano Crociata ha tenuto a ringraziare monsignor Mario Sbarigia e a don Raffaele D’Elia, che per raggiunti limiti d’età lasciano i loro incarichi rispettivamente di Vicario Generale (e parroco di S. Luca) e di parroco di Santa Lucia a Sezze, «svolti per decenni servendo le loro comunità al massimo delle loro possibilità». Il Vescovo ha avuto parole di particolare riguardo e gratitudine per don Mario Sbarigia, che ha avuto come primo collaboratore in questi primi anni del suo ministero episcopale in terra pontina.

Il nuovo vicario generale

Al suo posto arriva don Enrico Scaccia. «Forse giunge sempre più il momento di cambiare il modo di vivere il nostro ministero sacerdotale nella comunità - è il suo primo commento - Siamo sempre più consapevoli della necessità di collaborazione, di sentire insieme l’urgenza del tempo che viviamo, che non è data solo dall’emergenza della pandemia di Covid-19 ma da un bisogno di offrire il vangelo di Cristo nella sua bellezza e anche nella sua verità. In particolare, sento che l’impegno di vicario generale richiede una disponibilità e docilità alla chiesa di Dio che non può essere negata e che chiede anche un superamento delle proprie fatiche e dei propri timori per un bene più grande, a tutto vantaggio della comunità stessa. Mi viene da dire che ora è il momento di rimboccarci le maniche, consapevole che a me ora è richiesto di farlo più degli altri».

Chi è il nuovo vicario generale

Nato a Terracina il 30 novembre 1971, don Enrico Scaccia, dopo le scuole superiori è entrato nel Seminario interdiocesano di Anagni dove ha completato gli studi di filosofia e teologia ed è stato ordinato presbitero il 20 ottobre 1996 e incardinato nella diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Negli anni successivi ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana; attualmente è dottorando in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo. In diocesi ha ricoperto gli incarichi di assistente diocesano Azione Cattolica-Ragazzi, Assistente Unitario dell’Azione Cattolica, Direttore dell’Ufficio Catechistico, attualmente è Direttore dell’Ufficio Liturgico e Cerimoniere vescovile. Da quando è stato ordinato presbitero ha svolto anche il servizio come parroco a Borgo Faiti, Borgo Podgora e ora a Santa Rita in Latina.

I nuovi parroci

I seguenti sacerdoti sono nominati Parroci o Amministratori parrocchiali.

don Gianpaolo ​Bigioni: Parrocchie Cori città e Rocca Massima

don Paride Bove : S. Valentino, Cisterna di Latina

don Angelo Buonaiuto : S. Luca e S. Matteo, Latina

don Manuel Vicente Camacaro Noguera: Vergine del SS. Rosario, Borgo Faiti (Latina)

don Francesco Gazzelloni : Ss. Leonardo ed Erasmo, Roccagorga

don Giovanni Grossi : S. Lucia, Sezze

don Luigi Libertini : S. Francesco d’Assisi, Latina

don Paolo Lucconi : S. Antonio, Borgo Hermada

don Marco Schrott: Madonna di Porto Salvo, Porto Badino

don Luigi Venditti : SS. Salvatore, Terracina

don Wissam El Haddad : S. Pio X, Latina

La Curia informa inoltre che i seguenti presbiteri sono nominati Vicari parrocchiali:

don Alessandro Aloè , alle parrocchie di Cori e Rocca Massima

don Leonardo Chiappini, a S. Luca, Latina

don Pierpaolo Cilla , a S. Maria Assunta, Cisterna

Il vescovo Crociata ha disposto anche alcune nomine per gli Uffici pastorali diocesani:

Direttore ufficio pastorale: don Giovanni Castagnoli (Direttore dell’Ufficio Liturgico e Cerimoniere vescovile. Resta parroco a Pontenuovo e Borgo Tufette, in Sermoneta).

Vicedirettori uffici pastorali:

don Leonardi Chiappini, vicedirettore dell’Ufficio Liturgico

don Giovanni Grossi , vicedirettore dell’Ufficio Catechistico con incarico alle missioni