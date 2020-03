Il coronavirus continua a mietere vittime in provincia di Latina. L'ultima, la seconda di Fondi, città da meno di 24 ore divenuta zona rossa, è una donna di 75 anni.

L'anziana si trovava ricoverata da giorni all'ospedale "San Giovanni di Dio" ma in un primo momento non sospettava di essere affetta da covid-19. Dopo il risultato de tampone le sue condizioni sono velocemente peggiorate fino a quando, nel primo pomeriggio di ieri, il suo cuore ha smesso di battere.

La donna, vedova da meno di un mese, era molto amata e stimata nella sua zona di residenza, via Lazio, e a Selvavetere, dove il coniuge era conosciuto per via della sua attività lavorativa.

Ad acuire il dolore dei suoi cari la presenza di un'altra persona più giovane contagiata nello stesso nucleo familiare. Le esequie, a cura dell'impresa di pompe funebri "Fabio Cipolla", si svolgeranno domani al cimitero di Fondi in forma assolutamente privata.

Purtroppo il decesso aggrava pesantamente il bilancio del comprensorio che conta già una vittima a Fondi, la 93enne del centro anziani "Domenico Purificato", una coppia di Sperlonga e una donna di 79 anni di Lenola.

