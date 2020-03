Si è risvegliata nel caos più totale la città di Fondi, in provincia di Latina, dalle 22 di ieri sera zona rossa e isolata da un'ordinanza regionale che vieta uscita e ingresso dai confini territoriali fino al 5 aprile.

Una misura necessaria data la crescita esponenziale dei casi di coronavirus negli ultimi giorni (47).

Posti di blocco lungo le principali arterie di accesso stanno filtrando i veicoli in entrata e in uscita con incolonnamenti chilometrici in particolare sull'Appia, al confine con Monte San Biagio.

Anche coloro che, per motivi di lavoro, all'alba si sono recati in auto in altri centri, una volta rientrati non potranno più uscire.

Coronavirus, Fondi zona rossa nel Lazio: su 39mila abitanti 600 sono già in isolamento

Continua a lavorare il Mof e, naturalmente, non è stato bloccato il trasporto finalizzato all'approvvigionamento agroalimentare ma, a partire dai prossimi giorni, mezzi e personale saranno controllati mediante termoscanner. Alle 10 di oggi, tuttavia, i dispositivi ancora non erano stati bloccati.

In atteso del supporto dei mezzi militari, le forze dell'ordine stanno presidiando tutti gli accessi alla città.

Quanto al trasporto pubblico, sono state sospese le corse bus mentre il treno regionale salterà la fermata di Fondi.

Grande tensione in città proprio perché, la repentinità della decisione, disposta in orario notturno per prevenire il fenomeno delle fughe di massa, ha colto molti alla sprovvista.

Comune e forze dell'ordine in queste ore sono bombardati di richieste da parte dei cittadini con un'infinita gamma di necessità.

Scene di caos anche nei supermercati: molte persone, alla vista dei camion bloccati agli ingressi della città, si sono riversate in massa a fare scorte.

Le istituzioni, a tutti i livelli, invitano la città a mantenere la calma in queste ore di riorganizzazione in attesa di un piano di riassetto generale.

​

Per coloro che, invece, hanno necessità di superare la città su gomma, recandosi a nord o a sud, ecco le disposizioni come da ordinanza regionale:

per i mezzi provenienti da sud con percorrenza da strada statale Flacca, e con percorrenza da strada statale 7 Appia, uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino all’intersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte;

per i mezzi provenienti dall’autostrada A1, uscita Frosinone, percorrenza della strada statale 156 dei Monti Lepini, percorrenza strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino all’intersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte.

Ultimo aggiornamento: 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA