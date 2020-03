In giro a Fondi senza motivo, autocertificazione e neppure una scusa pronta: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non aveva l'autocertificazione e, quando è stato fermato, non ha neppure provato a inventare una scusa: denunciato a Fondi un uomo che stava semplicemente passeggiando per la città nonostante il Dpcm per contenere il diffondersi del coronavirus e l'ordinanza ancor più restrittiva del sindaco facente funzioni Beniamino Maschietto.La prima azione penale della Municipale di via Occorsio è arrivata ieri pomeriggio nel corso di un controllo su via Arnale Rosso, dopo una miriade di segnalazioni e avvertimenti verbali che si sono susseguiti nei punti strategici della città, tra cui via Stazione (nella foto) e via Roma.A incassare il colpo con la testa fra le gambe è un uomo di 50 anni, originario di Napoli ma da tempo residente in città.L'ingiustificata "ora di aria" gli è costata guai con la legge e, probabilmente, una salata multa che sarà elevata nei prossimi giorni secondo quanto riferito dagli uffici del comando. I controlli, intanto, proseguono su tutto il territorio.Anche la Municipale da ieri sta quindi adottando la linea dura già sposata da polizia e carabinieri che stanno denunciando dozzine di persone.Fondi, del resto, è il secondo comune più colpito del Lazio dopo Roma e per fari rigare dritto tutti, a quanto pare, ci vogliono le maniere forti.