Lutto nel mondo dello sport a Latina, è morto Daniele Mariani

Lutto nel mondo dello sport a Latina. Dopo una lunga malattia è morto Daniele Mariani, 61 anni ex presidente della società di calcio "Samagor", consulente finanziario e fondatore dell'associazione "Latina Futura".

Il funerale si svolgerà martedì 6 giugno alle 15 nella chiesa di Santa Domitilla a Latina.

I RICORDI

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, specialmente dal mondo dello sport nel quale Daniele Mariani ha vissuto con passione e impegno. «Se n'è andato con garbo e a noi lascia un vuoto grande - ricorda il gruppo Amatori Latina - La notizia della scomparsa di Daniele Mariani è un colpo durissimo per tutti noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. Daniele è stato un vero uomo di sport, un gentiluomo, un avversario nel campionato amatoriale, ma soprattutto un amico. Ci piace ricordarlo così, con il trofeo di campione d'Italia Gruppo Sportivo Italiano tra le mani.

Amava il calcio, amava i suoi compagni e nutriva profondo rispetto per i rivali. Ci mancherai, caro Daniele. Stringiamo forte, a nome degli Amatori Latina, la sua famiglia, esprimendo le più sincere condoglianze».

Il cordoglio della società Nuovo Cos Latina: «Giornata triste in casa neroverde. Dopo una lunga ed estenuante malattia ci ha lasciato Daniele Mariani all’età di 61 anni. Membro della nostra società, appassionato di sport e di calcio in particolare, il dirigente ci ha illuminato con il suo esempio lottando con coraggio, forza e dignità proprio come era abituato a fare in campo. Alla sua famiglia giungano le condoglianze sincere di tutto il Cos Latina. Ciao Daniele, che tu possa riposare in pace».

Daniele Mariani era anche un grande amante della musica e da anni suonava le tastiere in diversi locali con il suo gruppo che proponeva musica italiana. Lascia la moglie e un figlio.