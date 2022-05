Crisi a Roccagorga, la sindaca Nancy Piccaro incontra i cittadini

Si terrá oggi pomeriggio alle ore 18.30 un incontro pubblico a Roccagorga, fortemente voluto dalla sindaca Nancy Piccaro, in piazza VI Gennaio. L'obiettivo è quello di parlare alla gente e spiegare cosa sta accadendo tra le mura del Palazzo Comunale.

“Ho fatto della trasparenza uno dei miei principali cavalli di battaglia - spiega - e proprio nel nome della trasparenza intendo raccontare ai miei cittadini quello che si sta verificando. Sento l’esigenza di fare chiarezza su certe voci che si rincorrono sulle sorti di questa Amministrazione. Spesso in politica e nella società in genere si fanno molto sentire i cosiddetti urlatori, ma questa Amministrazione non appartiene a tale categoria e noi non ci abbassiamo al loro livello. Siamo un gruppo al servizio della comunità, che lavora nel pieno rispetto del mandato elettorale ricevuto dai cittadini. Spesso la modalità comunicativa degli urlatori veicola messaggi assolutamente infondati, per questo è doveroso che le persone sappiano come stanno realmente le cose. Roccagorga conosce bene gli obbiettivi che abbiamo raggiunto a tre anni dal nostro insediamento: i risultati del nostro impegno si toccano con mano. E’ giusto però comunicare in modo esplicito e ufficiale ogni dettaglio, allo scopo di rafforzare con i cittadini il patto siglato al momento del voto”.



Il riferimento è a quanto accaduto lo scorso 17 maggio quando doveva tenersi la seduta per l’approvazione del bilancio comunale ma l’assise è stata rinviata. Da allora sono diversi i rumors che danno la maggioranza guidata dalla Piccaro in bilico. Quella di oggi sarà l'occasione per la sindaca di raccontare come stanno le cose.