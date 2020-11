Covid, un altro decesso al Goretti: morto un 80enne di Sezze

«Abbiamo appreso la triste notizia della morte di un nostro concittadino che negli ultimi giorni era stato riscontrato positivo al covid-19, un uomo di anni 80 che da qualche giorno era ricoverato in ospedale». Così il sindaco di Sezze , Sergio Di Raimo ha dato l'annuncio di una nuova vittima del Covid in provincia di Latina, la prima a Sezze. «L'intera amministrazione comunale partecipa al dolore della famiglia - dice Di Raimo - Dobbiamo tutti avere la consapevolezza della pericolosità di questo virus e dobbiamo necessariamente attenerci alle raccomandazioni e ai divieti.

Il giusto comportamento può salvare la nostra e la vita degli altri».

Il decesso a Sezze è il 63esimo in provincia di Latina dall’inizio dell’emergenza sanitaria. L’anziano classe 1940 era risultato positivo lo scorso 31 ottobre, non manifestando sintomi importanti era stato messo in isolamento domiciliare, poi il repentino aggravamento e il trasferimento al Goretti il 2 novembre. L'uomo purtroppo è poi deceduto questa notte.

