Covid Latina, bollettino oggi 20 dicembre: 216 casi in provincia, boom ad Aprilia (69)

Resta sempre alto il numero di nuovi casi di contagio al coronavirus. Il bollettino di oggi, 20 dicembre, della Asl di Latina segnala 216 nuovi positivi, 32 meno di ieri ma con molti tamponi in meno. Spaventa il numero di nuovi casi ad Aprilia, ben 69, Segue Latina, ormai abbonata a una quota che rimane vicino ai 50 casi giornalieri (oggi sono 56). Quindi Cisterna con 12 casi e Formia con 10. In tutto 4 città in doppia cifra. Da segnalare che in provincia non ci sono più centri covid free, infatti dopo Bassiano, anche Campodimele e Roccamassima oggi fanno registrare un caso di contagio.

Questa la mappa completa dei nuovi casi in provincia:



Spicca il numero delle prime dosi di vaccino somministrate ieri, ben 405, il dieci per cento del totale: non era mai accaduto.