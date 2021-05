Open day vaccini, la Asl: «Notizia diffusa per errore»

Hanno annunciato l'open day vaccinale, poi fatto sapere che era rinviato, la Regione Lazio ha parlato di "fake news" e adesso la Asl di Latina spiega che si è trattato di un errore.

C'è l'idea di fare un'iniziativa del genere ma la notizia «è stata diffusa per un mero errore di comunicazione, in quanto trattasi di un progetto ancora in fase di elaborazione e tuttora al vaglio della Direzione. Si sta valutando infatti una modalità organizzativa che eviti la possibilità di eventuali assembramenti attraverso l’utilizzo di una prenotazione informatizzata. Ci scusiamo per il disguido».

