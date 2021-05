8 Maggio 2021

IL CASO

Vaccinazioni anti-Covid senza prenotazioni, per gli over 50: la Asl di Latina ha annunciato nel primo pomeriggio di ieri l'open day, sul sito istituzionale, ma dopo circa un'ora lo ha rinviato a data da destinarsi. Ma è stato subito giallo, perché mentre la Asl rimuoveva la comunicazione relativa all'evento anche dalla pagina Facebook, sui social di Salute Lazio si denunciava una fake news: «Stanno girando sui social network e su whatsapp false notizie riguardo un presunto open day di vaccinazione. Si tratta di una fake news. Consigliamo agli utenti di attenersi unicamente alle informazioni ufficiali diffuse dagli account ufficiali istituzionali». A corredo del post di Salute Lazio una foto di screenshot con annunci relativi ad open day al Polo natatorio di Ostia, al Campus e alla Nuvola. Certo nessun riferimento a Latina nell'immagine. Ma la falsa notizia denunciata riguardava «l'open day di vaccinazione nella Regione Lazio». Quanto basta per restare ulteriormente perplessi.

Nella comunicazione ufficiale della Asl di Latina, infatti, oltre a fornire dettagli sul servizio - previsto in notturna a Latina e Formia, per la somministrazione complessiva di mille dosi di Astrazaneca nel fine settimana che andavano ad aggiungersi a quelle previste in agenda si informava che gli open day vaccinali erano stati organizzati «su tutto il territorio della Regione Lazio». Il caso è apparso riconducibile a un cortocircuito nella comunicazione istituzionale ricaduta sulla vaccinazione Astrazeneca in programma extra.

Fortunatamente il giallo sull'open day, a Latina e in provincia, non ha avuto ripercussioni sulla giornata vaccinale. Alle 18, ad operazioni ancora nel vivo, il dato giornaliero è risultato pari a 3.680 somministrazioni, tutto sommato in linea con il dato definitivo delle precedenti 24 ore, pari 4.267 dosi inoculate. Alla stessa ora le somministrazioni totali dall'inizio della campagna hanno toccato quota 154.445 e il totale delle persone immunizzate 49.527. Mentre è in corso l'allestimento della hub, presso l'ex Rossi Sud a Latina, per l'inoculazione di 2.000 dosi giornaliere, si pensa ad un potenziamento del servizio nel Sud Pontino. Asl e Croce Rossa lunedì saranno a Gaeta per un sopralluogo presso il palazzetto dello sport in località Serapo. L'eventuale apertura di questa struttura potrebbe aggiungere 350 dosi al giorno.

Rita Cammarone

