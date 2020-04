Donazione al Santa Maria Goretti di tute idrorepellenti per tutto il personale del reparto Covid-19

Tute tecniche idrorepellenti per tutto il personale del reparto Covid-19 dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e, a breve, anche l’acquisizione di nuove piantane per flebo oltre a un carrello per le emergenze sanitarie. Questa la donazione che Stema Groups ha fatto ieri mattina al reparto più esposto del nosocomio pontino in questa emergenza sanitaria legata al coronavirus: il materiale è stato consegnato da Stefano La Penna, Marco Nicoletti e da Erasmo Galeno di Stema Fisiolab Latina, direttamente nelle mani della caposala del Reparto Covid-19 Laura Carrocci mentre il resto del materiale verrà consegnato nei prossimi giorni.

La raccolta fondi che ha anticipato la donazione è stata attivata durante il periodo di quarantena forzato da Stema Training durante le conference call e i video-live attivati in questo periodo con l'obiettivo di mantenere attivi gli allenamenti in un costante rapporto fiduciario con i propri utenti costretti a casa.

