Coronavirus e solidarietà: per festeggiare l'assunzione a tempo indeterminato offre la colazione al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’ho fatto con il cuore perché so quello che fanno dentro quell’ospedale in che condizioni lavorano e l’aiuto che danno alle persone anche a chi non lo merita il più delle volte». Non vuole che esca il suo nome, ma è l’autore di un gesto molto bello. È un ragazzo di Latina che si è presentato con la colazione per la tenda pre-triage e il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Goretti”. Il motivo? Doveva festeggiare l’assunzione definitiva dopo sette anni di precariato all’azienda “Abc” - in passato “Latina Ambiente” - ma non essendo possibile per le note chiusure di ristoranti ed esercizi pubblici, ha deciso di condividere con chi si trova in prima linea: «Dopo sette anni sono passato fisso con Abc avrei voluto festeggiare con mia figlia e i miei amici , però adesso è impossibile ci sarà tempo e siccome vedo il sacrificio che fanno ho preferito così e ho festeggiato con tutti quanti». I cornetti di un forno, il latte e la festa è stata fatta lo stesso, con un gesto bellissimo.