Cortometraggi e non solo, organizzata la ventunesima edizione di "Inventaunfilm" a Lenola

Organizzata la ventunesima edizione del premio "Inventa un film" che si svolgerà a Lenola la prossima estate. Un appuntamento che è ormai tradizionale, a cura dell'Associazione culturale "Cinema e società" di Lenola. Due sono le sezioni principali in cui si articolerà il concorso: cortometraggi e lungometraggi "Oro invisibile".Inoltre ci sono le sezioni tradizionali competitive dei cortometraggi per autori italiani, autori stranieri (in entrambi i casi massimo 30 minuti) e inoltre animazione internazionale e scuola (20 minuti). Sono state aggiunte, poi, le sezioni videoclip (5 minuti) minidoc (10 minuti, documentari) e cortometraggi a tema paese mio (5 minuti) dedicata ad autori di tutta Italia che abbiano realizzato un breve corto (o spot) che valorizzi il proprio paese o la propria città di origine o di residenza.Per il secondo anno consecutivo sarà presente la sezione non competitiva voci dal territorio, destinata ad autori residenti nel Sud Lazio (5 minuti). Verranno proiettati inoltre nella sezione non competitiva “E se il set fosse Lenola?" vale a dire lavori girati integralmente o parzialmente nel territorio di Lenola nel periodo gennaio – giugno 2019 da autori non residenti.Nella ventunesima edizione ci sarà spazio anche per le opere del primo concorso letterario "Tre colori" (poesia, narrativa e sceneggiatura), ora in fase di selezione, e che ha visto l’arrivo più di 1.000 opere alla segreteria del premio. A febbraio verranno lanciati anche temi e bando del sesto contest fotografico “Fotocanzone”L’edizione del 2018 ha visto arrivare alla segreteria del festival più di 2000 lavori da 95 nazioni diverse.Per inviare i materiali e per informazioni ci si può collegare al sito www.inventaunfilm.it o chiamare il numero 340.8014229 ovvero spedire una mail all'indirizzo inventaunfilm@inventaunfilm.it