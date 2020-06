Zero nuovi casi e zero decessi in provincia di Latina

Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi in provincia di Latina. Lo ha comunicato la Asl pontina nel bollettino numero 87. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi per coronavirus e dunque le vittime pontine dall'inizio dell'emergenza restano 34. Fino ad oggi sono guarite 402 persone (nuovamente superato il tetto dei 400, dopo la modifica dei criteri di conteggio forniti dalla Asl). Al momento sono 109 i pazienti ancora ammalati e di questi 30 sono ricoverati (ma nessuno ad oggi si trova presso la Terapia Intensiva del Goretti) e 79 vengono curati a casa dove si trovano in isolamento.

Ultimo aggiornamento: 18:05

