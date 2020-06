Coronavirus, a Roma 6 nuovi casi. Nessun contagio a Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina

Nel Lazio si registrano oggi solo 7 casi positivi al Covid-19, di cui 6 a Roma città e 1 in provincia. È quanto emerge dal report delle Asl, reso noto dalla Regione Lazio.

Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra un nuovo caso positivo al Covid-19. Mentre 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Coronavirus Italia: 318 nuovi casi, 187 in Lombardia. Zero contagi in 8 regioni, 55 morti: mai così pochi dal 2 marzo

Coronavirus, a Roma 3 casi, 5 in tutto il Lazio. I guariti sono 50, 2 morti

La Asl Roma 2, invece, registra 5 nuovi casi positivi e 4 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Non si registrano nuovi casi positivi nella Asl Roma 3, dove 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Anche nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi. Inoltre, 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 5 non si registrano nuovi casi positivi, con 8 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

La Asl Roma 6 registra un nuovo caso positivo al Covid-19. Inoltre, è morta una donna di 81 anni con patologie pregresse. Mentre 54 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Anche nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi, nè decessi, con 8 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 nè decessi nella Asl di Latina e nella Asl di Rieti, dove 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Infine, anche nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi nè decessi, con 24 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA