Ponza, uno dei pontili lancia la promozione per chi ha lavorato nell'emergenza Covid

Hanno rimesso in acqua il pontile, fatto gli ultimi aggiustamenti, sono pronti a riprendere dopo il Coronavirus, consapevoli che anche per Ponza sarà una stagione difficile. Alla nautica "Ciccio Nero" tutto è pronto e come iniziativa promozionale arriva «un piccolo gesto per ringraziare del lavoro che hanno svolto e che continuano a svolgere per l'emergenza Covid 19».

Uno sconto del 20% destinato a medici, infermieri, personale delle forze dell'ordine e volontari della protezione civile «sul noleggio dei nostri mezzi nautici, li aspettiamo per regalare un momento di riposo in un anno così difficile»

