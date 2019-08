Caccia al tesoro per super ricchi, scafi di lusso da tutto il mondo a Ponza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una caccia al tesoro per super ricchi, tra Ponza e Palmarola. Decine di partecipanti arrivati nell'arcipelago con i propri scafi di lusso. Tra questi il "Maltese Falcon", un clipper di 88 metri, costruito nei cantieri della Perini Navi per il magnate californiano Tom Perkins, amministratore della Hewlett-Packard Computers.Una barca che può ospitare una ventina di passeggeri ed è caratterizzata da uno scafo in acciaio nero e tre alberi rotanti in carbonio. Le vele quadrangolari hanno una superficie pari a 2.400 metri quadrati.Si trova a Ponza proprio per la singolare quanto misteriosa caccia al tesoro della quale tutti parlano sull'isola, anche se nessuno sa quali siano le prove da superare e soprattutto quale sia il premio finale. I servizi alla manifestazione - come spostamenti in mare attraverso i gommoni - vengono garantiti dalla Nautica Ciccio Nero con l’ausilio di uomini e mezzi.