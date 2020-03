Coronavirus, mancanza di mascherine e dispositivi: la denuncia della Si-Cel

La Si-Cel confederale della provincia di Latina denuncia come «Le forniture dei dispositivi di protezione individuale risultano insufficienti ed in alcuni casi inadeguate». Una delle diverse voci che si stanno levando in questi giorni, rispetto alle mascherine ed altri cosiddetti Dpi (vedi anche coronavirus_mascherine_ospedale_goretti_latina_ausiliari-5120263.html) «Un esempio di tale mancanza - scrive Cristian Rapone, segretario provinciale Si-Cel - è avvenuto in alcune società private appartenenti all'azienda 118 in appalto con Ares118 regionale,che pur avendo ricevuto tempestiva comunicazione della rimanenza dei presidi e blocco delle forniture hanno ricevuto 4 kit a macchina contenenti una mascherina ffp3, una tuta idrorepellente,un occhiale, specifici per il Covid-19 ed utilizzabili su sospetto caso di contagio. Va evidenziata, a tal proposito, la mancanza di fornitura delle mascherine chirurgiche per i pazienti e per il personale nello specifico sono arrivate mascherine di carta non idonee alla protezione individuale del soggetto».

Una situazione che «avviene anche nelle strutture ospedaliere pubbliche e private. Particolare attenzione va prestata all' inesistente esecuzione dei tamponi su tutto il personale sanitario,medico ed ausiliario che è a stretto contatto con soggetti potenzialmente affetti dal Covid-19. Il personale sanitario più volte ha denunciato tale condizione e in questo momento rischia il contagio poiché privo di tutela e di protezioni durante l'esercizio della professione. Perché non eseguire tamponi su tutti coloro che per la nostra salute corrono il rischio di contrarre il virus sul luogo di lavoro? Inoltre va detto che la mancanza di controllo potrebbe trasformare gli stessi operatori sanitari in veicolo del virus». Da qui la richiesta all'assessore regionale alla salute, Alessio D'Amato, di « istituire una task-force deputata al controllo del rispetto delle procedure di salvaguardia della tutela della salute e del benessere psico-fisico

del personale».

